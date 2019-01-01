Çin'in Hunan Eyaletine bağlı Zhangjiajie şehrindeki Grand Kanyon'da bulunan dünyanın en yüksek cam zeminli köprüsü ve çevresindeki arazi yoğun kar yağışı nedeniyle karla kaplandı. Çin'in geleneksel mürekkep resim sanatıyla yapılmış siyah- beyaz resim çalışmalarını andıran manzarasıyla izleyenleri büyüleyen köprü, 3,4 milyon dolara mal olmuştu. Toplam uzunluğu 430 metre, genişliği 6 metre ve yerden yaklaşık 260 metre yükseklikte olan köprü 2016'da açılmıştı. Zhangjiajie şehrindeki Ulusal Orman Parkı'nda iki dağ arasında uzanan köprü, bir seferde 800 ziyaretçiyi taşıyabilecek şekilde tasarlandı.