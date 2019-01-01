Brezilya’da Devlet Başkanı seçilen Jair Bolsonaro, başkent Brasilia’da düzenlenen törende yemin ederek göreve başladı. Bolsonaro yaptığı konuşmada, demokrasiye saygı duyacağını belirterek, ülkesinin ekonomisini iyileştirmek için zorlu reformlar getirme söz verdi. Bolsonaro, “İnsanları birleştireceğiz, ailelere yardım edeceğiz, inançlara ve Yahudi-Hıristiyan geleneğimize saygı göstereceğiz, değerlerimizi koruyacağız” sözleriyle birlik çağrısı yaptı.
Yemin törenine ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da katıldı.
Brezilya’nın yeni Devlet Başkanı Bolsonaro yemin etti
01.01.2019 - 23:56 | Son Güncelleme: 01.01.2019 - 23:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Brezilya’nın aşırı sağcı yeni Devlet Başkanı Jair Bolsonaro yemin töreninde birlik çağrısı yaptı.
Brezilya’da Devlet Başkanı seçilen Jair Bolsonaro, başkent Brasilia’da düzenlenen törende yemin ederek göreve başladı. Bolsonaro yaptığı konuşmada, demokrasiye saygı duyacağını belirterek, ülkesinin ekonomisini iyileştirmek için zorlu reformlar getirme söz verdi. Bolsonaro, “İnsanları birleştireceğiz, ailelere yardım edeceğiz, inançlara ve Yahudi-Hıristiyan geleneğimize saygı göstereceğiz, değerlerimizi koruyacağız” sözleriyle birlik çağrısı yaptı.
Etiketler : Brezilya,
596214 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/596214.aspx
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