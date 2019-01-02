Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş’ın eşi 86 yaşındaki Aydın Denktaş, solunum yetmezliği nedeniyle Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Hastanesine kaldırıldı. Aydın Denktaş’ın, zatürre (pnomoni) nedeniyle solunum sıkıntısı şikayeti ile hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
Aydın Denktaş’ın yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü belirtildi.
Rauf Denktaş'ın eşi hastaneye kaldırıldı
02.01.2019 - 01:29 | Son Güncelleme: 02.01.2019 - 01:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Merhum Rauf Denktaş’ın eşi Aydın Denktaş hastaneye kaldırıldı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş’ın eşi 86 yaşındaki Aydın Denktaş, solunum yetmezliği nedeniyle Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Hastanesine kaldırıldı. Aydın Denktaş’ın, zatürre (pnomoni) nedeniyle solunum sıkıntısı şikayeti ile hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
Etiketler : rauf denktaş,aydın denktaş,
596219 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/596219.aspx
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