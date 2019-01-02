Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Çelyabinsk Oblastı bölgesindeki Magnitogorsk kentinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen doğalgaz patlaması sonucu çöken binanın enkazından çıkarılan ceset sayısı 13’e yükseldi.Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, "Ölü sayısının 13’e yükseldiğini onaylıyoruz” ifadelerine yer verdi. Rusya'nın Çelyabinsk bölgesinde 31 Aralık sabahı bir bina gaz sıkışması sonucu yaşanan patlamada çökmüş, çevresindeki birçok bina da zarar görmüştü. İlk gün 4 cesedin çıkarıldığı apartmanın enkazından yeni yıl gecesi yapılan çalışmalar sonucunda 4 ceset daha çıkarılmıştı. Dün yürütülen çalışmalarda ise bir bebek sağ olarak çıkarılmıştı.