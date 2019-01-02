ABD Başkanı Trump, "Belli bir süre içinde Suriye'den çekileceğiz. Suriye'den çekilsek bile Kürtleri korumaya devam etmek istiyoruz" açıklamasını yaptı.
ABD Başkanı Trump: Suriye'den çekilsek bile Kürtleri korumak istiyoruz
02.01.2019 - 21:48 | Son Güncelleme: 02.01.2019 - 21:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD Başkanı Trump, "Belli bir süre içinde Suriye'den çekileceğiz. Suriye'den çekilsek bile Kürtleri korumaya devam etmek istiyoruz" açıklamasını yaptı.
Etiketler : ABD,
596355 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/596355.aspx
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