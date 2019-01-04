Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avustralya’da yeni yılla birlikte hava sıcaklıklarında da ciddi artış meydana geldi. Kıtanın en büyük ikinci şehri Melbourne’de termometreler 42 dereceyi gördü. Kentin kuzey kesimlerinde ise öğle saatlerinde sıcaklık 43 derece olarak ölçüldü. Sıcak havanın etkisiyle şehri boşaltan halk soluğu plajlarda aldı. Uzun plajlarıyla meşhur Melbourne’da cankurtaranlar ve polisler gün boyu mesai yaptı. Toplu taşımaların ücretsiz olduğu yılın en sıcak gününde helikopterle boğulma vakası ve kopek balığı taraması yapıldı.