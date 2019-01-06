Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Brezilya'nın Acre eyaletinin 89 kilometre batısında gerçekleşen depremin 600 kilometrelik bir derinlikte gerçekleşmesi nedeniyle sismologlar, zararın muhtemel olmadığı tespitinde bulundu.

ABD Jeolojik Araştırmaları (USGS) şiddetin 6.8 büyüklüğünde olduğunu raporlarken, Peru’nun sismoloji ajansı büyüklüğü 7.2 olarak açıkladı.

Depremin derin bir seviyede gerçekleşmesi nedeniyle herhangi bir zarar beklenmiyor.

Konuya ilişkin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) bir açıklama geldi. AFAD, Twitter üzerinden "Brezilya'da 6,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." şeklinde bir açıklamada bulundu.