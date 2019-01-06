Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Poroşenko ve ailesiyle Ukrayna Ortodoks Kilisesi Paşpiskoposu Epifaniy, Fener Rum Patrikhanesi’nde düzenlenen ayine katıldı. Ayinin ardından, Patrik Bartholomeos, Ukrayna Ortodoks Kilisesi’ne “otosefali” statüsü kazandıran “Tomos” adı verilen kararnameyi Başpiskopos Epifaniy’e takdim etti. Fener Rum Patrikhanesi, 11 Ekim’de Ukrayna Ortodoks Kilisesi’nin Moskova’daki Rus Ortodoks Kilisesi’nden ayrılma yolundaki talebinin kabulüne karar vermişti. Ukrayna’nın başkenti Kiev’deki Azize Sofya Katedrali’nde 15 Aralık’ta, Kiev Patrikhanesi’ne bağlı Ortodoks Kilisesi, Ukrayna Bağımsız Ortodoks Kilisesi ve Moskova Patrikhanesi’ne bağlı Ortodoks Kilisesi’nden temsilcilerinin katıldığı toplantıyla Ukrayna’da yeni birleşik bağımsız Ortodoks Kilisesi kurulmuştu. Ukrayna Devlet Başkanı Poronşenko bugün ayrıca Fener Rum Patrikhanesi’nin düzenleyeceği haç çıkarma törenine de katılacak.

ERDOĞAN, POROŞENKO İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü’nde Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile görüştü. Basına kapalı 1 saat 15 dakika süren görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ve Poroşenko’nun eşi Marina Poroşenko da bulundu.