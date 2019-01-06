Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avustralya’nın Melbourne kentindeki Tooradin havalimanı yakınlarındaki boş alana düşen küçük uçaktaki 5 kişi sağ olarak kurtulmayı başardı. Victoria Acil Servisi’nden yapılan açıklamaya göre, içinde 5 kişinin bulunduğu küçük uçak henüz bilinmeyen bir nedenle Melbourne’un güneydoğusundaki Tooradin havalimanı yakınlarındaki boş bir araziye düştü.

Uçakta bulunan ve kimlikleri açıklanmayan 5 kişinin şans eseri, ciddi yara almadan enkazdan çıkmayı başardıkları duyuruldu. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından muayene edilen kazazedelerin iyi durumda olduğu açıklandı. Uçağın düşüş nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.