ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, merkez üssü Brezilya'nın Peru sınırına yakın Tarauaca'nın 89 kilometre batısı olan depremin yerin 575 kilometre derinliğinde kaydedildiği belirtildi.Depremin herhangi bir can veya mal kaybına neden olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.
Brezilya'da 6,8 büyüklüğünde deprem
06.01.2019 - 11:30 | Son Güncelleme: 06.01.2019 - 11:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Brezilya'nın kuzeybatısında yağmur ormanlarının yer aldığı bölgede 6,8 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiği bildirildi.
Etiketler : Brezilya,deprem,
596882 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/596882.aspx
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