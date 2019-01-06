Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, merkez üssü Brezilya'nın Peru sınırına yakın Tarauaca'nın 89 kilometre batısı olan depremin yerin 575 kilometre derinliğinde kaydedildiği belirtildi.Depremin herhangi bir can veya mal kaybına neden olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.