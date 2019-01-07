Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

John Bolton, Amerikan askerlerinin Suriye’den çekilmesinin bazı ön şartlara bağlı olduğunu ve çekilmeye ilişkin herhangi bir takvimin olmadığını söyledi.

Haaretz gazetesine göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesinden önce gazetecilere konuşan Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, terör örgütü YPG/PKK’yı kastederek, Amerika’nın Suriye’den çekilmesinin Türkiye’nin “Kürt savaşçıların” güvenliğini garanti etmesi ve DEAŞ’ın yenilmesi şartına bağlı olduğunu söyledi.

Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, uygulayacakları çekilme takviminin ise siyasi kararlarına göre şekilleneceğini ifade etti. Bolton’un bu açıklamalarının, Trump’ın daha önce Suriye’den askerleri çekeceği yönündeki beyanıyla çelişmesi ise dikkati çekti. ABD’nin Suriye’den çekilmesi konusunda koordinasyon görüşmeleri yapmak üzere önceki akşam İsrail’e gelen Bolton, Tel Aviv’deki Ben Gurion Havalimanı’nda yaptığı açıklamada, “ABD’nin Suriye rejiminin kimyasal silah kullanımına karşı tutumu değişmedi” ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Bolton’un bu sözleri üzerine, “Bir terör örgütünün Kürtleri temsil ettiğini ileri sürmek, her şeyden önce Kürt kardeşlerimize saygısızlıktır. Türkiye’nin PKK ve Suriye uzantılarına yönelik mücadelesinin bir amacı da Kürtleri bu terör örgütünün zulmünden ve baskısından kurtarmaktır” ifadelerini kullandı.