Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti, İran riyalinden 4 sıfırın atılması için hazırladığı tasarıyı hükümete sunduğunu açıkladı.

Himmeti, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tasarının Bakanlar Kurulu'nun ardından Mecliste kabul edilmesiyle İran riyalinden 4 sıfırın atılacağını, mevcut 10 bin riyalin 1 tümen olacağını ve 1 tümenin de yeni çıkarılacak 100 riyallik banknotlara denk geleceğini aktardı.

Himmeti, tasarının kabul edilmesiyle yeni banknotların basımına başlanacağını belirtti.