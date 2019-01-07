Scholz, Bild gazetesine verdiği röportajda, Fransa'da düşük ücretlere ve hayat pahalılığına karşı gösteriler yapan sarı yeleklilerin hatırlatılması üzerine, bu tür gelişmeleri ciddiye almak gerektiğini ifade etti.

Artan kiraların ve hayat pahalılığın Almanya'daki insanları da  endişelendirdiğini vurgulayan Scholz, "Birçok kişi evden çıkarıldığında haklı  olarak, yaşadığı semtte uygun fiyata kalacak yer bulamayacağından korkuyor.  Almanya'da da hafife alınmaması gereken sarı yelekliler potansiyeli var."  değerlendirmesinde bulundu.

Scholz, hayat pahalılığına ilişkin kaygıların, toplumun orta sınıfında  da bulunduğunu belirtti.

Alman devletinin beklenilenden daha az vergi aldığı güzel yılların  artık bittiğine dikkati çeken Scholz, "2018 için bir kez daha vergi fazlası  gösterebileceğiz. Ancak 'yağlı yıllar' bitti. Bundan sonra öngörülmeyen ek  gelirler beklemiyorum." ifadelerini kullandı.

FRANSA'DAKİ SARI YELEKLİLERİN EYLEMLERİ

Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine  tepki olarak 17 Kasım'da başlayan ancak daha sonra Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel  Macron yönetimine yönelik öfkeye ve isyana dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri,  ülkede son yılların en şiddetli protestosu haline geldi.

Genellikle şehir merkezlerindeki yüksek kiralar nedeniyle kırsal  bölgelere yerleşenlerden oluşan göstericiler, Macron ve yönetiminden, ekonomik  koşulların iyileştirilmesini talep ediyor.