Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uçağın iniş gerçekleştirdiği havalimanda yeterli ekipman ve tecrübeli personel eksikliği sebebiyle pilot, terminal ile iletişim sağlayamadı.

Bu sebeple yolcular iki saat boyunca uçakta cesetle mahsur kaldı. Bazı yolcular panik oldu.

Uçaktan tahliye için gerekli merdiven uzun uğraşlar sonucu bulundu fakat bu defa da merdiven uçak için fazla kısa kaldı. Acil müdahale ekipleri uçağa tırmanmak zorunda kaldı.

Ölü bedenin tahliye edilmesinin ardından uçak Auckland'a hareket etti.

Hava yolu şirketinden yapılan açıklamada yolcunun detayları kamuoyu ile paylaşılmadı ve yolcuların sorunsuz bir şekilde Auckland'a vardığı belirtildi. (Hürriyet)