Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin Hükümeti sabah saatlerinde yaptığı açıklamada Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un’un Çin’e ziyarette bulunduğunu bildirdi. Kim’i taşıyan trenin, dün yerel saatle 22.15’te Çin’in sınır kenti Dandong’a ulaştığı belirtilen açıklamada, trenin bu sabah itibariyle de başkent Pekin’e ulaşmasının beklendiği ifade edildi. Perşembe gününe kadar sürecek olan ziyarette Kim Jong Un’a eşi Ri Sol Ju ve bir dizi üst düzey yetkili eşlik edecek.

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde Kuzey Koreli mevkidaşı ile yapacakları ikinci yüz yüze görüşmenin tarihi ve yeri üzerinde çalıştıklarını söylemişti. Kim Jong Un, Trump ile yaptığı ilk görüşmenin öncesinde ve hemen sonrasında da Çin’e ziyaretler gerçekleştirmiş, Çin Devlet Başkanı Xi ile görüşmüştü.

KİM JONG UN’UN ÇİN ZİYARETİNE JAPONYA’DAN AÇIKLAMA

Japonya Baş Kabine Sekreteri Yoshihide Suga, Japonya’nın, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un Çin’e yaptığı ziyareti yüksek ilgiyle takip ettiğini söyledi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un Çin’e yaptığı sürpriz ziyaretle ilgili Japonya hükümetinden açıklama geldi. Japonya Baş Kabine Sekreteri Yoshihide Suga gazetecilere verdiği demeçte, hükümetin ziyaretle ilgili bilgi toplamak ve analiz etmek için çalıştığını ve Çin'den bir açıklama almayı umduğunu söyledi.

Ziyaretin amacı ile ilgili kendisine yöneltilen bir soruyu yanıtlayan Suga, Kuzey Kore ve Çin'in niyetleri hakkında konuşabilecek durumda olmadığını ifade etti. Suga, bu noktada ziyaretin olası etkileri hakkında spekülasyon yapmaktan kaçınmak istediğini belirtti.