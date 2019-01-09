Bir grup gösterici Lahey kentinde bulunan İran Büyükelçiliği'ne girmeye çalıştı. Göstericilerden birinin, 2017 yılında Lahey’de öldürülen İranlı Ahmad Nissi’nin oğlu olduğu belirtildi. Polis tarafında yapılan açıklamada, “Büyükelçilik binasına girebilmek için demir parmaklarının üzerine çıkmaya çalıştı. Büyükelçilik binasına taş attıkları ve tabancayla ateş ettikleri tespit edildi. Olaylar ile ilgili olarak kamu düzenini bozma girişiminde bulunan 4 protestocu tutuklandı” denildi.
Hollanda İstihbarat Servisi AIVD, İran İstihbarat Servisinin Hollanda’da iki cinayetin arkasında olabileceğini açıklamıştı.
Hollanda’da İran Büyükelçiliği'ne saldırı
09.01.2019 - 23:09 | Son Güncelleme: 09.01.2019 - 23:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hollanda’da bir grup protestocu İran Büyükelçiliği'ne girmeye çalışarak tabancayla ateş etti.
Bir grup gösterici Lahey kentinde bulunan İran Büyükelçiliği'ne girmeye çalıştı. Göstericilerden birinin, 2017 yılında Lahey’de öldürülen İranlı Ahmad Nissi’nin oğlu olduğu belirtildi. Polis tarafında yapılan açıklamada, “Büyükelçilik binasına girebilmek için demir parmaklarının üzerine çıkmaya çalıştı. Büyükelçilik binasına taş attıkları ve tabancayla ateş ettikleri tespit edildi. Olaylar ile ilgili olarak kamu düzenini bozma girişiminde bulunan 4 protestocu tutuklandı” denildi.
Etiketler : Hollanda,İran Büyükelçiliği,
597466 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/597466.aspx
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