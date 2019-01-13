Badgis Valiliği Sözcüsü Camşid Şahabi, Afgan güvenlik güçlerinin Badgis'in Cavand ilçesinde terör örgütlerine yönelik operasyon düzenlediğini söyledi. NATO kuvvetlerinin havadan destek verdiği operasyonda 10 DEAŞ mensubunun öldürüldüğünü ifade eden Şahabi, 16 DEAŞ üyesinin yakalandığını belirtti. Şahabi, yakalananların yabancı uyruklu olduğunu vurguladı.
Afganistan'da 10 DEAŞ üyesi öldürüldü
13.01.2019 - 16:34 | Son Güncelleme: 13.01.2019 - 16:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Afganistan'ın batısındaki Badgis vilayetinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik hava saldırısında 10 örgüt üyesinin öldürüldüğü bildirildi.
Etiketler : Afganistan,
598026 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/598026.aspx
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