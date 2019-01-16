Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Münbiç’te kentinde ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin devriye bölgesinin yakınlarında intihar saldırısı meydana geldi. Patlamada, ilk belirlemelere göre en az 6 kişinin öldüğü, 19 kişinin de yaralandığı belirtildi. Yerel kaynaklar, yaralananlar arasında ABD askerlerinin de bulunduğunu açıklarken, ABD’ye ait bir helikopterin yaralı askerleri tahliye ettiği öğrenildi. DEAŞ, yayın organı AMAK aracılığıyla yaptığı açıklamada saldırıyı üstlendiğini duyurdu.