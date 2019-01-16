Münbiç’te kentinde ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin devriye bölgesinin yakınlarında intihar saldırısı meydana geldi. Patlamada, ilk belirlemelere göre en az 6 kişinin öldüğü, 19 kişinin de yaralandığı belirtildi. Yerel kaynaklar, yaralananlar arasında ABD askerlerinin de bulunduğunu açıklarken, ABD’ye ait bir helikopterin yaralı askerleri tahliye ettiği öğrenildi. DEAŞ, yayın organı AMAK aracılığıyla yaptığı açıklamada saldırıyı üstlendiğini duyurdu.
Münbiç'te patlama! ABD askerleri yaralandı
16.01.2019 - 15:03 | Son Güncelleme: 16.01.2019 - 15:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye’nin Münbiç kentinde ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin devriye gezdiği bölgenin yakınlarında meydana gelen intihar saldırısında, en az 6 kişinin öldüğü 19 kişinin yaralandığı belirtildi.
Etiketler : Suriye,Münbiç,patlama,
598525 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/598525.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER