İran Sağlık Bakanlığı internet sitesine göre, başkent Tahran'da  düzenlenen Sigara ve Sağlık Politikası Konferansı'nda konuşan Tahran Tıp  Üniversitesi Rektör Yardımcısı Rüstemiyan, "İranlılar yılda yaklaşık 1 milyar  doları sigara ve tütün ürünlerine harcıyor." dedi.

Sigaradan kaynaklı hastalıklara ise 3,5 milyar dolar harcama  yapıldığını aktaran Rüstemiyan, bu gidişatın önünün alınması gerektiğini dile  getirdi.

Rüstemiyan, 10 yıl içerisinde tütün kullanımının 2 bin tondan 15 bin  tona çıktığına dikkati çekerek, sigaraya kolay ulaşımın engellenmesinin konuyla  ilgili alınabilecek tedbirlerden biri olduğunu kaydetti.