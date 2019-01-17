Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uzun yıllardır Rusya’da yaşayan ve Ukrayna Lideri Pedro Poroşenko’ya muhalif tavırlarıyla bilinen Ukraynalı gazeteci Elena Boyko Rus yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle sınır dışı edildi. 2018 yaz döneminde Moskova’da mahkeme tarafından Elena Boyko, Rusya’da yasa dışı kaldığı gerekçesiyle sınır dışı kararı alındı. Fakat Ukraynalı gazeteci Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne kararın iptali yönünde başvuru yaptı. Diğer taraftan Poroşenko’ya muhalif olduğu için Rusya’ya sığınma başvurusu yapan Boyko’nun talebi Rusya tarafından kabul görmedi. Bunun üzerine yerinin tespit edilmesi çalışmaları başlatıldı. Yeri tespit edilen gazeteci, Belgorod bölgesindeki sınır kontrol noktasına teslim edildi. Burada yapılan işlemlerinin ardından Ukrayna’nın Harkov bölgesine bağlı sınır kontrol noktasına teslim edildi.

Ukrayna’da tutuklanabilir

Uzun yıllar boyunca Rusya’da gazetecilik yapan Elena Boyko’nun Ukrayna sınır muhafız birimleri tarafından kontrol noktasında tutulduğu ve işlemlerinin yapıldığı öğrenildi. Rus basını ise Boyko’nun Ukrayna’da yapılan işlemlerinin ardından gözaltına alındığını, savcılık makamlarının Boyko hakkında soruşturmasının sürdüğü, mahkemeye çıkartılması durumunda tutuklanabileceğini iddia etti.