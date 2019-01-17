Kazakistan İçişleri Bakanlığı Olağanüstü Durumlar Komitesi Temsilcisi Nursultan Nurahmetov, yaptığı açıklamada, yerel saatle 16.05'te Sky Service adlı bir özel firmaya ait Eurocopter 130 tipi helikopterin Almatı’daki “Alatau” sanatoryumunun bulunduğu alana düştüğünü belirtti. Nurahmetov, kazadan yaralı kurtarılan pilotun hastaneye götürülürken ambulansta hayatını kaybettiğini kaydetti. Kaza nedenine ilişkin bilgi verilmedi.     