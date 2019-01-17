Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya Dışişleri Bakanlığı, yayınladığı raporda ABD’nin DEAŞ militanlarının Suriye ve Irak'tan Afganistan'a gönderilmesine dahil olması üzerine Rusya’yı terör örgütüne yardım etmekle suçlamaya hazırlandığını belirtti.

"ABD ULUSLARARASI İLGİYİ 17 YILLIK BAŞARISIZ AFGANİSTAN POLİTİKASINDAN İSTİYOR"



ABD’nin bu çalışmalarının kendi Afganistan politikalarından kaynaklandığının belirtildiği raporda, "Bu tür bir bilgi sabotajının amacı, uluslararası ilgiyi ABD'nin Afganistan'daki 17 yıllık kampanyasındaki başarısızlıklardan uzaklaştırmaktır. Yakın zamanda Beyaz Saray’ın ABD birliklerinin Afganistan'dan kısmen geri çekme niyeti, geniş çaptaki yenilgisinin gerçek bir kanıtı olarak görülüyor" ifadeleri yer aldı.

"RUSYA'YA DOST AFGANİSTAN HALKI YANILMAYACAKTIR"



Yayınlanan raporda ABD’ye dünya kamuoyunu yanlış bilgilendirmemesi için çağrıda bulunan bakanlık, "Bilgilendirme kampanyası yapmaya çalışanları, dünya toplumunu ve Rusya'ya dost olan Afganistan halkını yanıltamayacakları konusunda uyarmak istiyoruz. Washington’u, Afganistan ve komşularına karşı son derece hassas olan sorunları hakkında paylaşımları durdurmaya ve Afgan toplumunun tüm kesimlerinin çıkarlarını karşılayan bu ülkede barışçıl bir uzlaşma sürecinin kurulmasına yardımcı olmaya çağırıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

"ABD'NİN DEAŞ MİLİTANLARI İLE İLİŞKİLERİ MEVCUT"



Rusya Dışişleri Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri'nin DEAŞ militanları ile ilişkilerinin olduğuna da raporunda yer verdi. Bakanlık daha önce de bu konuda ellerindeki kanıtları paylaştıklarını belirterek, "Daha önce Suriye'de Amerika Birleşik Devletleri ile DEAŞ arasındaki ilişkinin bazı kanıtlarını dünyaya duyurduk. Bu sefer ABD'nin DEAŞ ile doğrudan bir bağlantısı olmasa bile, dolaylı yollarla ilişkilerinin olduğunu açığa çıkardık. ABD özel kuvvetleri teröristler hakkında bilgi sızıntısını önlemek için DAEŞ üyelerinin olduğu bir hapishaneyi ele geçirdi. Ağustos 2018'de esir alınan militanların tamamı, ABD askerleri tarafından belirtilmeyen bir yere götürüldü" ifadelerine yer verdi.