Trump, ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) gelerek, Bakanlığın Füze  Savunma Durum İncelemesi Raporu'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trump'a Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Ulusal Güvenlik Danışmanı John  Bolton eşlik ederken, Pentagon'daki toplantıya çok sayıda üst düzey savunma  yetkilisi ve komutan da katıldı.

Donald Trump, burada yaptığı açıklamada, füze savunma stratejisi  üzerinden dünyaya mesajlar verdi.

"İRAN'A MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

İran'ın bu hafta başında bir uzay aracı fırlatma denemesi yaptığını ve  başarısız olduğunu hatırlatan Trump, "Başarılı olsaydı İran'a kritik bilgiler  sağlayacaktı. Kıtalararası Balistik Füze arayışlarında da kullanabilirlerdi.  ABD'ye ulaşmaya yönelik herhangi bir kapasiteye müsaade etmeyeceğiz." diye  konuştu.

İran ile nükleer anlaşmayı sona erdirmekle bir iş  yaptıklarını söyleyen Trump, İran'ın iki yıl öncekinden çok daha farklı bir ülke  olduğunu, Tahran'ın ABD ile konuşmak istediğini öne sürdü.

"UZAY BİR SAVAŞ ALANI"

ABD'nin rakiplerine karşı teknolojik anlamda her zaman önde olması  gerektiğini vurgulayan Trump, "ABD, seyir füzelerinden hipersonik füzelere kadar  tüm füze tiplerine karşı koruma sağlamak üzere pozisyonunu değiştiriyor." dedi.

Trump, uzayı bir savaş alanı olarak gördüklerini, bu nedenle Uzay  Kuvvetleri Komutanlığını kurduklarını aktararak, şunları söyledi:

"Yeni bütçemde uzaya konuşlu bir füze savunma kademesine yatırım  yapacağız. Bu yeni bir teknoloji. Nihayet itibarıyla bizim savunma ve tabii ki  saldırı kapasitemizin son derece önemli parçaları olacaktır. Sistem izleme  yapacak ve düşman güçlerden veya başka güçlerden hata ile bize yönelebilecek her  füzeyi indireceğiz. Füzenin tipi veya saldırının coğrafi kaynağı ne olursa olsun  buna müsaade etmeyeceğiz."

Trump, ABD'nin "çok zengin bir ülke" olduğunu belirterek, müttefik ve  ortaklarına Washington'un sağladığı korumanın bedellerini artık ödemeleri  talebinde bulunduğunu dile getirdi.

İlk seçildiğinde Avrupa'da en popüler isimlerden biri olduğunu ileri  süren Trump, NATO üyelerine yapmaları gereken savunma harcamaları taahhütlerini  yerine getirmeleri çağrısında bulunduğunu ve bu yüzden de Avrupa'da popülerliğini  kaybettiğini söyledi.

 Trump, NATO harcamalarına ilişkin önemli ilerlemeler kaydettiğinin  altını çizerek, "Başkasının enayisi olamayız. Bu şekilde adlandırılmak  istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

PENCE'TEN SURİYE AÇIKLAMASI

Trump'tan önce açılış konuşması yapan Başkan Yardımcısı Pence de  önceki gün Münbiç'te bir patlama sonucu hayatını kaybeden ABD askerlerinin  ailelerine başsağlığı diledi.

Pence, Suriye'ye ilişkin "Askerlerimizi ülkeye getirirken, bunu DEAŞ  kalıntılarının bir daha asla şeytani ve katil hilafetlerini bir daha kuramayacak  şekilde yapacağız." diye konuştu.

Toplantıda konuşan ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ise  Pentagon'un hazırladığı füze savunma inceleme belgesinin, tehditler dikkate  alınarak hazırlandığına dikkati çekti.

Çin ve Rusya'nın hipersonik uçak ve seyir füze teknolojileri üzerinde  çalıştığını aktaran Shanahan, ABD'nin de teknolojik olarak bunlara karşı koymaya  çalıştığını savundu.

Shanahan, ABD'nin orta ölçekli füze sistemlerinden rahatsız olan Rusya  ve Çin'in bu sistemlerin üstesinden gelecek teknolojiler üzerinde çalıştığını  iddia ederek, "Sizin ne yaptığınızı görüyoruz ve ona göre adım atıyoruz."  ifadelerini kullandı.