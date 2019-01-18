Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’nin Suriye’den çekileceğini açıklamasının hemen ardından yaşanan Menbiç saldırısı, çekilmeyi engellemeye yönelik komplo endişelerini de beraberinde getirdi. 2014 yılında Suriye’ye giren ABD askerlerinin uğradığı ve en çok kayıp verdiği saldırı olma özelliğini taşıyan Menbiç’teki eylem sonrası gözler, Irak savaşında da kullanılan Blackwater güvenlik firmasının eski sahibi olan Erik Prince’e çevrildi. Prince, saldırıdan bir gün önce Fox News’a verdiği röportajda ABD’nin Suriye’den çekilme kararını değerlendirmiş ve “Çok pahalı bir ordunun muhtemelen olması gereken yerlerde, özel sektörün bu boşlukları doldurabileceğini düşünüyorum. Amerikan tarihi özel ortaklıklarla dolu” ifadelerini kullanmıştı.

PRINCE TEKLİF ETMİŞ

Erik Prince, paralı askerlerin Suriye’deki ABD birliklerinin yerini alabileceğini söylediği konuşmasında “ABD’nin Suriye’de kalması için uzun vadeli bir stratejik zorunluluğu yoktur. Ancak, müttefiklerimizden vazgeçmenin iyi bir fikir olmadığını da düşünüyorum” diye konuştu. Prince’nin bu konuşmasının hemen ardından terör örgütü DEAŞ saldırısının gerçekleşmesi üzerine askeri uzmanlar olayın soru işaretleriyle dolu olduğunu belirterek, Prince’In daha önce de Afganistan’daki ABD askerlerinin çekilmesinin ardından buradaki savaşı özelleştirmek için geçmişte benzer bir beş milyar dolarlık teklifte bulunduğunu hatırlattı. Eski ABD Savunma Bakanı James Mattis’in o zaman öneriyi engellediğini ancak onun gitmesi ve ABD Başkanı Donald Trump’ın “kum ve ölüm ülkesi” dediği Afganistan’dan çıkma kararlılığı üzerine teklifin yeniden ele alındığını kaydeden ABD kaynakları, Prince’nin bu hafta Washington’da politika yapıcılar ve Suriye üzerinde söz sahibi olan ABD’li yetkililerle toplantılar düzenlediğine dikkat çekti

PARAYI KİM VERECEK?

Özel bir ordunun Suriye’deki 2 bin ABD askeriyle değiştirilmesi için kimin para ödeyeceği konusunda belirsizliğin sürdüğünü aktaran askerî kaynaklar, Körfez ülkelerinden finansman ihtimalinin yüksek olduğunu belirtiyor. ABD, daha önce Washington ile geçmişte konuşulmasına rağmen Körfez ülkeleri Suriye’ye kendi birliklerini gönderme konusunda isteksiz davranmış, Amerikan askerinin çekilmesi sonrası İran’ın bölgede hâkimiyetini kırmak için o dönemde özel ordu fikri gündeme getirilmişti.