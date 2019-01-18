Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya'nın doğusunda iki Su-34 savaş uçağı çarpıştı. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan rapora göre, savaş uçakları eğitim uçuşu sırasında birbiriyle çarpıştı. Raporda, "18 Ocak'ta, Uzak Doğu Hava Kuvvetleri ve Hava Savunma Kuvvetleri'nin 2 Su-34 savaş uçağı Japon Denizi'nde tarifeli bir eğitim uçuşu gerçekleştirirken, sahilden 35 kilometre uzakta manevralar üzerinde çalışırken havada birbiri ile çarpıştılar" ifadeleri yer aldı.

Bakanlık pilotların akıbeti hakkında henüz bilgi paylaşmadı.