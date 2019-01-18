BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge kurulması önerisine ilişkin, "Türkiye’nin meşru güvenlik kaygıları dikkate alınmalı." dedi. Guterres, Kaşıkçı cinayeti soruşturmasında talep gelmesi halinde BM İnsan Hakları Konseyinin kullanabileceği birçok yöntem olduğunu söyledi.
BM Genel Sekreteri Guterres: Türkiye’nin meşru güvenlik kaygıları dikkate alınmalı
18.01.2019 - 21:35 | Son Güncelleme: 18.01.2019 - 22:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
BM Genel Sekreteri Guterres, Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge kurulması önerisine ilişkin, "Türkiye’nin meşru güvenlik kaygıları dikkate alınmalı." dedi.
Etiketler : BM Genel Sekreteri Guterres,Suriye,
598979 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/598979.aspx
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