Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meksika’nın Hidalgo eyaletinde bulunan Pemex boru hattında meydana gelen patlamada son belirlemelere göre 21 kişi hayatını kaybetti, 70 kişi ise yaralandı. Patlama çok sayıda insan kaçak yakıt almaya çalışırken meydana geldi. Acil servis birimlerinin yangını kontrol etmek çalışmalarının hala devam ettiği kaydedildi. Hattaki sızıntının bir süredir devam ettiği ve çok sayıda insanın yakıt almak için bölgede bulunduğu bildirildi. Meksika polisinin ise sızıntı nedeniyle bölgede devriye gezdiği öğrenildi.

Belediye Başkanı: "Halkın aptallığı"

Güvenlik ve Vatandaş Koruma Birimi Sekreteri Alfonso Durazo, patlamanın ardından boru hattının derhal kapatıldığını açıkladı. Tlahuelilpan Belediye Başkanı Juan Pedro Cruz ise, "Maalesef halkın aptallığı. Petrol almaya devam ediyorlar" ifadelerini kullandı. Vali Omar Fayad ise bir televizyon röportajında birçok insanın yandığını söyledi.

Devlet Başkanından açıklama geldi

Devlet Başkanı Andrés Manuel Lpez Obrador, halkın kaçak olarak petrol almaması için bölgede askerlerin devriye gezdiğini hatırlatarak, "Pemex'in Direktörü ve Savunma Bakanı beni bilgilendirdi. Yangının kontrol edilmesi ve kurbanların tedavi edilmesi için talimatlar verdim. Bütün hükümetin tüm etkilenenlere yardım sağlamaya çağırıyorum" dedi. Ulusal Acil Durum Komitesi, patlamadan etkilenenlere yardım için olay yerine ulaştı.

Meksika’daki facia geliyorum dedi

Meksika Petrollerine ait Pemex boru hattında yaşanan patlama adeta geliyorum dedi. Ülkede bu ve benzeri facialara neden olabilecek pek çok hasarlı boru hattı bağlantısı olduğu bildirildi.

Kasım ayında Tabasco eyaletinde 4 kişi bir patlama sonucu öldü. Aralık ayında ise, Guanajuato'daki yetkililer sızıntı nedeniyle 2 bin kişiyi evlerinden tahliye etti. Kısa bir süre sora ise 40 kişi benzin buharı nedeniyle zehirlendi. Birkaç gün önce de Mexico City’de bulunan Acambay boru hattında yaşanan sızıntının videosu ortaya çıktı. Sızıntıya ait görüntülerde güvenlik güçleri gelmeden önce petrol almaya çalışan insanlar yer alıyordu.

2010’da benzeri patlamada 29 kişi ölmüştü

Benzeri bir patlama en son Aralık 2010’da Puebla kentinde meydana geldi. O dönemde de kaçak petrol almaya çalışan 29 kişi öldü. Savunma Bakanlığı verilerine göre sadece patlamanın olduğu San Martín Texmelucan bölgesindeki boru hattında 228’den faza yasa dışı bağlantı bulunuyor.

Devlet Başkanı önlem için 500 kamyon aldı

Devlet Başkanı Obrador 10 gün önce hırsızlık yüzünden birkaç boru hattının kısmen kapatıldığını açıkladı. Bu durum Queretaro veya Guadalajara gibi bazı şehirlerde petrol kıtlığına neden oldu. Hırsızlığın önlenmesi için boru hatları yerine petrolün tankerlerle taşınması kararı alındı. Başkan Obrador sadece yakıt taşımak için ise 500 kamyon satın alındığını açıklamıştı.