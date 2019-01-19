Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa’da akaryakıt zammına karşı başlayan daha sonra ise Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un istifa talebine kadar giden Sarı Yelekliler Protesto’su 10’uncu haftasına girdi. ‘Sarı Yelekliler’lerin 10'uncu haftada ülke genelinde ve özellikle başkent Paris'te "vatandaşlar tehlikede" sloganıyla eylem yapmaya devam ettiği kaydedildi. Macron’un yaptığı değişiklikleri yetersiz bulan vatandaşlar bir kez daha Fransa sokaklarını doldurdu.

HÜKÜMETİ İSTİFAYA DAVET ETTİLER

Sabahın erken saatlerinde Paris'in Invalides meydanında 4 bin ile 5 bin eylemci toplanırken ülke genelinde Lyon, Bordeaux, Lille, Toulouse gibi şehirlerde binlerce eylemci protestolarına devam etti. Öfkeleri dinmeyen Sarı Yelekliler" Macron, istifa" "Castaner eve" sloganlarıyla hükumeti bir kez daha istifaya davet etti.

GAZETECİLER’DE SARI YELEKLİLER’İ PROTESTO ETTİ

Öte yandan Sarı Yeleklileri protesto eden gazeteciler de sokağa çıktı. Bu sefer Sarı Yelekliler’i çekmek için değil protestolar esnasında yaşadıkları saldırılardan şikayetçi oldukları için sokağa çıkan bazı gazeteciler "bilgilendirmek için özgürlük" sloganıyla "Sarı Yelekliler"e karşı eylem düzenledi.