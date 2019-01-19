Meksika’nın Hidalgo eyaletinde bulunan Pemex boru hattında yaşanan sızıntı sonucu meydana gelen patlamada yaşamını yitirenlerin sayısı 21’den 66’ya yükseldi. Patlama çok sayıda kişi kaçak yakıt almaya çalışırken meydana gelmişti.
Meksika’da ölü sayısı 66’ya yükseldi
19.01.2019 - 17:14 | Son Güncelleme: 19.01.2019 - 17:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Meksika’nın Hidalgo eyaletinde bulunan Pemex boru hattında yaşanan sızıntı sonucu meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 66’ya yükseldi.
Etiketler : Meksika,
599141 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/599141.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER