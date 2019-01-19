Meksika’nın Hidalgo eyaletinde bulunan Pemex boru hattında yaşanan sızıntı sonucu meydana gelen patlamada yaşamını yitirenlerin sayısı 21’den 66’ya yükseldi. Patlama çok sayıda kişi kaçak yakıt almaya çalışırken meydana gelmişti. 