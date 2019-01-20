Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye gazetesi Blackwater gerçeğini yaklaşık 1 ay önce yazdı. ABD Dışişleri Bakanı James Mattis’in 23 Aralık 2018 tarihinde istifası etmesinin ardından arkadaşımız Osman Sağırlı “Buraya kadar ahbap!” başlıklı analizde bütün detayları kaleme aldı.

Buraya kadar ahbap! Suriye’de iç savaş başladığında oyunun parçası olarak görülen ancak gelinen noktada aslında oyun kurucu olduğu anlaşılan Türkiye; Suriye özelinde, Orta Doğu ekseninde kartların yeniden karılmasına neden oldu. ABD çekildi, Fransa direniyor, PKK bitiyor, yıllarca aldatılan mazlum Kürtler Türkiye’ye biraz daha yakınlaşıyor.

Mattis’in istifası sonrası, Blackwater’ın Suriye’den çekilecek ABD askerlerinin yerini dolduracağını belirtmişti. ABD’nin en önemli silah dergisi “Recoil”in ocak-şubat ayı sayısında Blackwater USA, tam sayfa reklam yayınladı: “Geliyoruz”. Haberin detayları analizde yer aldı. Üç gün önce de Blackwater’ın eski kurucusu Erik Prince benzer açıklamalar yaptı. “Suriye’den çekilecek Amerikan askerlerinin yerini alabiliriz” çıkışı haberimizi teyit etti. Türk medyası da Prince’in açıklamalarını verirken yaptığımız haberin detaylarını kullandı.

Özel ordu tezgâhı mı? Blackwater güvenlik firmasının eski sahibi olan Erik Prince’ın “Paralı askerler Suriye’deki ABD birliklerinin yerini alabilir” sözlerinin ardından Menbiç’te terör eylemi gerçekleşti.