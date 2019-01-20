Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye'nin Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD/YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek için 20 Ocak 2018'de başlatılan ve başarıyla tamamlanan Zeytin Dalı Harekatı’nın 1. yıldönümünde patlama meydana geldi. Afrin’de valilik yakınlarındaki otogar önünde bomba yüklü bir otobüs infilak ederken ilk belirlemelere göre patlamada en az 2 kişinin öldüğü, 10 kişinin de yaralandığı kaydedildi.
Zeytin Dalı Harekatı’nın yıldönümünde Afrin’de patlama: 2 ölü
20.01.2019 - 12:01 | Son Güncelleme: 20.01.2019 - 12:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye’nin Afrin kentinde Zeytin Dalı Harekatı’nın 1. yıldönümünde meydana gelen patlamada en az 2 kişinin öldüğü belirtildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Afrin,zeytin dalı harekatı,patlama,
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