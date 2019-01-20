Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye'nin Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD/YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek için 20 Ocak 2018'de başlatılan ve başarıyla tamamlanan Zeytin Dalı Harekatı’nın 1. yıldönümünde patlama meydana geldi. Afrin’de valilik yakınlarındaki otogar önünde bomba yüklü bir otobüs infilak ederken ilk belirlemelere göre patlamada en az 2 kişinin öldüğü, 10 kişinin de yaralandığı kaydedildi.