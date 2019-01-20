Çin Deprem Ağları Merkezi, Tibet Özerk Bölgesi'nin Şigazı kentinin Şaitongmoin ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini duyurdu. Yerin 10 kilometre altında gerçekleşen depremde ölü ve yaralı olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.
Çin’de korkutan deprem!
20.01.2019 - 19:06 | Son Güncelleme: 20.01.2019 - 19:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çin’in güneybatısındaki Tibet Özerk Bölgesi’nde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kaynak: AA
Etiketler : Çin,
599307 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/599307.aspx
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