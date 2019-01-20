Çin Deprem Ağları Merkezi, Tibet Özerk Bölgesi'nin Şigazı kentinin  Şaitongmoin ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini duyurdu. Yerin 10 kilometre altında gerçekleşen depremde ölü ve yaralı olup  olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.