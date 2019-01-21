Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığının açıklamasında, İsrail güçlerinin kentin doğu kesimine baskın düzenlemesi sırasında yaşanan arbedede bacağından gerçek mermiyle vurulan Filistinlinin Rafidia Hastanesine kaldırıldığı ve durumunun stabilize olduğu ifade edildi.

Askeri güçlerin baskınının ardından Yahudi yerleşimcinin dini ayinlerini gerçekleştirmek üzere "Yusuf Türbesi'ne" baskın düzenlemesi bekleniyor.

Nablus'un doğusunda bulunan "Yusuf Türbesi", Yahudiler tarafından kutsal bir mekan olarak kabul ediliyor. Yahudiler, Hazreti Yusuf'un kemiklerinin Mısır'dan getirilip burada defnedildiğine inanıyor.

Filistinli tarihi eser uzmanları ise türbenin birkaç yüzyıllık geçmişi olduğunu ve Hazreti Yusuf'a değil Yusuf Duveykat isimli bir alime ait olduğunu iddia ediyor.