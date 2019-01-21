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Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin açıklama
21.01.2019 - 02:41 | Son Güncelleme: 21.01.2019 - 02:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beyaz Saray, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'ın görüşmesine ilişkin açıklama yaptı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada iki liderin Suriye'nin kuzeydoğusundaki güvenlik endişelerini gidermek için uzlaştığını belirtti.
Etiketler : beyaz saray,erdoğan trump,
599330 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/599330.aspx
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