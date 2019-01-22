Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail basınında yer alan habere göre, İsrail'in Suriye'deki İran hedeflerine yönelik saldırısı neticesinde 12 İran askerinin öldürüldüğü belirtildi.

SURİYE İNSAN HAKLARI GÖZLEMEVİ: ÖLÜ SAYISI 21

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise saldırılar sebebiyle 6'sı rejim askeri toplamda 21 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

NE OLMUŞTU?

21 Ocak Pazartesi günü İsrail Ordusu'nun, Suriye topraklarında İran Devrim Muhafızları'na bağlı özel güç Feylak el-Kudüs'e ait hedeflere hava saldırısı düzenlediği belirtilmişti. Ordu tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail savunma ordusu, şu saat itibariyle Suriye'de Feylak el-Kudüs'e ait hedefleri vuruyor." ifadesine yer verilmişti. Açıklamada, Suriye rejimi, İsrail topraklarını ya da güçlerini hedef almaya karşı uyarılmıştı.

İRAN REST ÇEKTİ

İran Hava Kuvvetleri komutanı, ülkesinin İsrail'e saldırmak ve İsrail'i yok etmek için sabırsızlandığını söylemişti.