İngiltere’nin başkenti Londra’da etkili olan kar yağışıyla birlikte şehir beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışının şehrin batısında etkili olmaya devam ettiği öğrenildi. Meteoroloji uzmanları, geçtiğimiz hafta Londra’da azda olsa kar yağışı beklendiği ve sıcaklıkların düşeceği konusunda uyarıda bulunmuştu.
Londra caddeleri beyaza büründü
22.01.2019 - 23:57 | Son Güncelleme: 22.01.2019 - 23:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İngiltere’nin başkenti Londra’da etkili olan kar yağışı caddeleri beyaza bürüdü.
Etiketler : Londra,
599710 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/599710.aspx
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