Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir hafta boyunca dünyanın gözünün çevrili olacağı Davos, çevre tartışmalarıyla başladı. Bu yıl 49’uncusu yapılan Dünya Ekonomik Forumu’nda (WEF) ‘iklim değişiklikleri’ ve ‘küresel ısınmanın etkileri’ en önemli konu başlıkları arasında olmasına rağmen şirketlerin üst düzey yöneticileri (CEO) ve siyasi liderlerin birçoğu hâlâ özel jetleriyle İsviçre’nin Davos kasabasına gelmeyi tercih ediyor. WEF’in yayınladığı küresel risk analizine göre iklim değişikliği ve sıra dışa hava olayları ise dünya ekonomilerinin karşı karşıya olduğu tehlikeler arasında başı çekiyor.

Dünyanın en büyük charter servis şirketlerinin verdiği bilgiye göre geçen yıl Davos için 1.300 jet havalanırken bu sene 1.500 jetin havalanması bekleniyor. Avrupa Birliği’ne göre, havacılık sektörü, dünyanın en hızlı büyüyen sera gazı kaynağı ve en büyük kirleticilerinden biri olarak kabul ediliyor.

ÜÇ BİNDEN FAZLA KATILIM

Bu yıl toplantılara 110 ülkeden üç binden fazla iş adamı, siyasetçi, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katılacak, 350’yi aşkın oturum gerçekleştirilecek. 60’dan fazla ülkenin devlet başkanı ve başbakan düzeyinde temsil edileceği zirvede, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardem, Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Peru Devlet Başkanı Paul Kagame, Hollanda Başbakanı Mark Rutte, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Çin Devlet Başkanı Yardımcısı Wang Qishan ve İngiliz kraliyet tahtının ikinci sıradaki varisi Cambridge Dükü Prens William önemli katılımcılar olarak ön plana çıkıyor.

BİN 560 METREDE 5 BİN ASKERLE 24 SAAT SIKI KORUMA

İsviçre’nin Davos kasabasında dün başlayan Dünya Ekonomik Forumu’nu 5 bin asker koruyacak. Federal Savunma Bakanlığı (DDPS), Davos kasabasının hava sahasını 21 Ocak saat 08.00’dan 26 Ocak Cumartesi 17.00’ye kadar geçici olarak hava trafiğine kapattı. 1.560 metre deniz yüksekliği bulunan Davos kasabasına mal tedariki yapan lojistik firmalarının kullanacağı araçlar titiz bir incelemeden geçirilirken, kullanacak şoförlerin kimlikleri de önceden güvenlik kontrolüne tâbi tutuldu. Zirve boyuncu birçok otelin ve özellikle kongre merkezinin çevresindeki binalarda keskin nişancılar 24 saat görev yapacak. Zirvenin yapılacağı kongre merkezinin bulunduğu cadde araç trafiğine kapatılırken, caddenin giriş ve çıkışlarına beton bloklar yerleştirildi. Araçla yapılabilecek muhtemel terör saldırısına karşı tedbir alındı. Ayrıca Davos’ta yaka kartı olmayanlar, kongre merkezinin bulunduğu alana alınmayacak.

BAKAN ALBAYRAK VE PEKCAN KATILIYOR

Davos toplantılarına Türkiye’den Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan katılacak. Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya’nın da yer alacağı zirvede iş dünyasının önde gelen isimleri de bulunacak. Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, Sabancı Holding CEO’su Mehmet Göçmen, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Koç, Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Begümhan Doğan Faralyalı da zirvedeki isimler olacak.

MİLYARDERLER SERVETLERİNİ ÜÇE KATLADI

Dünya Ekonomik Forumu’na katılan iş adamlarının mal varlıkları son 10 yılda katlandı. Bloomberg analistleri, aralarında Mark Zuckerberg, Bill Gates ve Rupert Murdoch gibi isimlerin bulunduğu iş adamlarının 2009’dan bugüne kadar servetlerini listeledi. Listedeki 12 iş adamının mal varlığı toplamı 175 milyar dolara yükseldi. UBS ve PwC milyarderler raporuna göre 2009’da küresel milyarderlerin 3,4 trilyon dolar olan varlıkları 2017’de 8,9 trilyon dolara ulaştı.