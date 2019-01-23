Suriye’nin başkenti Şam’daki İmare bölgesinde bir evde yangın çıktı. Yangında 3-13 yaşları arasında olan 7 çocuk dumandan boğularak hayatını kaybetti. Yerel kaynaklar, çocukların cesetlerinin Şam’daki Elmuctehid Hastanesine götürüldüğünü açıkladı. Sivil Savunma açıklamasında, yangının elektrikli sobadan kaynaklanmış olabileceği belirtildi.
Öte yandan, olay yerini ziyaret eden Suriye Başbakanı İmad Hamis, olaya ilişkin soruşturma açılması ve yanan evin yeniden imar edilmesi için talimat verdi.
Şam'da bir evde yangın: 7çocuk hayatını kaybetti
23.01.2019 - 11:19 | Son Güncelleme: 23.01.2019 - 11:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye’nin başkenti Şam’da bir evde çıkan yangında 7 çocuk hayatını kaybetti.
Suriye’nin başkenti Şam’daki İmare bölgesinde bir evde yangın çıktı. Yangında 3-13 yaşları arasında olan 7 çocuk dumandan boğularak hayatını kaybetti. Yerel kaynaklar, çocukların cesetlerinin Şam’daki Elmuctehid Hastanesine götürüldüğünü açıkladı. Sivil Savunma açıklamasında, yangının elektrikli sobadan kaynaklanmış olabileceği belirtildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : şam,yangın,
599771 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/599771.aspx
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