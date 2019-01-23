Amerikan basınında yer alan haberlere göre, Florida'nın Sebring  bölgesindeki bir banka şubesinde silahlı saldırı düzenlendi ve çok sayıda kişi  rehin alındı.

Highlands şehri Polis Komiseri Don Elwell yaptığı açıklamada, çok  sayıda kişinin vurulduğunu ve yaralılar olduğunu belirtti.

Yaralıların banka çalışanı mı yoksa müşteriler mi olduğuna dair  herhangi bir bilgi paylaşmayan Elwell, yeni bilgiler edindikçe kamuoyuyla  paylaşacaklarını aktardı.

Polis yetkilileri, silahlı saldırganın gözaltına alındığı bilgisini  paylaştı.

Banka şubesi çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alınırken, bölgeye  ambulanslar ve sağlık ekibi sevk edildi.