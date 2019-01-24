Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şam’ın al-Adawa bölgesinde Rus büyükelçiliği yakınlarında patlama meydana geldi. Saldırının bomba yüklü araçla gerçekleştirildiği bildirildi. Olay yerine ambulansların sevk edildiği öğrenildi. Saldırıda yaralanan ya da ölen olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.