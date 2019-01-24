Şam’ın al-Adawa bölgesinde Rus büyükelçiliği yakınlarında patlama meydana geldi. Saldırının bomba yüklü araçla gerçekleştirildiği bildirildi. Olay yerine ambulansların sevk edildiği öğrenildi. Saldırıda yaralanan ya da ölen olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.
Suriye'nin başkenti Şam'da Rus Büyükelçiliği yakınlarında patlama
24.01.2019 - 15:46 | Son Güncelleme: 24.01.2019 - 15:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye’nin başkenti Şam’da Rus büyükelçiliği yakınlarında bomba yüklü araçla saldırı düzenlendiği belirtildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Suriye,Şam,patlama,
600019 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/600019.aspx
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