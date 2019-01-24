Wall Street Journal'ın haberine göre, Manhattan'da 220 Central Park  South adresindeki gökdelenin çatı katı, Citadel yatırım fonu kurucusu Ken Griffin  tarafından 238 milyon dolara satın alındı.

Bu rakamın, şimdiye kadar ABD'de satılan en pahalı ev rekorunu kırdığı  kaydedildi. Önceki rekor, yatırım fonu yöneticisi Barry Rosenstein tarafından  2014'te New York'un Long Island bölgesindeki Hamptons'ta 137 milyon dolara satın  alınan bir eve aitti.

Manhattan'da inşaatı halen devam eden 79 katlı gökdelendeki çatı  katının yaklaşık 2 bin 230 metrekare olduğu ve alıcısına mobilyasız olarak teslim  edileceği belirtildi.