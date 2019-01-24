Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Amerikan Üniversitesi'nden yapılan  yazılı açıklamada, Washington yönetiminin, "Orta Doğu Ortaklığı Girişimi-Yarının  Liderleri Programı" çerçevesinde üniversite eğitimi alan Batı Şeria ve Gazzeli  öğrencilere sağlanan bursları 31 Ocak 2019 tarihi itibarıyla durdurduğu  belirtildi.

Washington'un kararı sonucu burssuz kalan 16 Filistinli öğrenci için  üniversite yönetiminin harekete geçtiği aktarılan açıklamada, söz konusu  Filistinlilerin eğitimlerini tamamlaması için Beyrut'taki üniversitenin 1 milyon  200 bin dolar temin ettiği kaydedildi.

ABD'nin Filistin yönetimine bağlı tüm projelere yönelik destekleri  askıya alma kararı kapsamında bu adımı attığına dikkat çekilen açıklamada, "Orta  Doğu Ortaklığı Girişimi-Yarının Liderleri Programı" çerçevesinde 16'sı Batı Şeria  ve Gazze'den olmak üzere 82 Filistinli öğrencinin üniversitede okuduğu ifade  edildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde  Washington ile bağlantılı üniversitelerde eğitim alan öğrenciler için 2007  yılında "Orta Doğu Ortaklığı Girişimi-Yarının Liderleri Programı"nı hayata  geçirmişti.