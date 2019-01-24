ABD Hazine Bakanlığı, İranlı kuruluşlara karşı aldığı yaptırım  kararına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, İranlı Mahan Havayollarının Suriye'ye milis savaşçı ve  silah gönderilmesinde etkin rol oynadığı belirtilerek, Mahan Havayollarına hizmet  veren bir Ermeni genel satış temsilcisine de yaptırım uygulandığı bildirildi.

Teröre destek verdiği gerekçesiyle İran menşeli 20 kuruluşa daha  yaptırım uyguladığı ifade edilen açıklamada, İran’ın Devrim Muhafızları  Birliğinin yanı sıra Suriye'de faaliyet gösteren ve Beşşar Esed rejimine destek  veren  Afgan savaşçıların kurduğu Fatimiyyun Tugayı ve İran destekli milis  birliği Zeynebiyyun Tugayına da yaptırım uygulandığı belirtildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Hazine Bakanı Steven Mnuchin,  "Acımasız İran rejimi, İran'daki mülteci topluluklarını sömürüyor, onları eğitim  ve sağlık gibi temel hizmetlere erişmekten mahrum ediyor ve Suriye'de çatışması  için canlı kalkan olarak kullanıyor. Hazine Bakanlığının, İran destekli milisleri  ve diğer yabancı vekilleri hedeflemesi, rejimin terörizmi ihraç etmek ve dünya  genelinde huzursuzluk yapmak için kullandığı yasa dışı ağları kapatmak için devam  eden baskı kampanyamızın bir parçasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da yaptırımlara ilişkin Twitter'dan  açıklama yaparak, söz konusu yaptırımların İran'ın mültecilere zulmettiği ve  insanları savaşa göndererek ölüme terk ettiği için uygulandığını ifade etti.

Pompeo, "Bu (yaptırımlar), Almanya'nın Mahan Havayollarını  yasaklamasından ve rejimin çocukları asker olarak kullanmasına karşı yapılan son  eylemden birkaç gün sonra geldi. Azami baskı devam ediyor." ifadelerini kullandı.