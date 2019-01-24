Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye, Gazze'de düzenlediği basın  toplantısında, İsrail'in önce engellediği ardından transferine izin verdiği Katar  fonlarını almayı reddettiklerini açıkladı. İsrail'in Katar yardımını siyasi şantaj malzemesi yaptığını belirten  Hayye, buna izin vermemek üzere aldıkları kararı Katar Büyükelçisi'ne  bildirdiklerini ve Katar'ın durumu anlayışla karşıladığını dile getirdi. Hayye, Gazze'deki Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerinin hedeflerine  ulaşıncaya kadar devam edeceğini ve İsrail'in siyasi şantajlarına boyun  eğmeyeceklerini vurguladı.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nun (KAN) bugün yayımladığı haberde,  Katar'ın Gazze'ye gönderdiği fonların üçüncü kısmının kullanıma açılacağı  belirtilmişti. İsrail hükümeti yaklaşık 3 hafta önce, Gazze sınırındaki gösterileri  bahane göstererek Katar'ın gönderdiği mali yardımın Gazze'ye ulaştırılmasına izin  verilmeyeceğini açıklamıştı. Hamas ile İsrail arasında Kasım 2018'de Gazze Şeridi'nde ateşkesin  sağlanması amacıyla yapılan dolaylı görüşmeler çerçevesinde Katar, 6 ay boyunca  Gazze Şeridi'nde çalışanların maaşlarının ödenmesi ve ihtiyaç sahibi ailelere  yardım için ayda 15 milyon dolar ödeme yapmaya başlamıştı.

Mali yardımın ekim ve kasım aylarına ait ilk iki parçası ödenmiş,  ancak İsrail'in engellemesi nedeniyle aralık ayına ait bölümü Gazze'ye  ulaştırılamamıştı. Filistinliler, "sürgün edildikleri topraklarına geri dönme ve 2006'dan  beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılması" talebiyle 30 Mart  2018'den bu yana Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.