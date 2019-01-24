Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Venezuela Ulusal Meclis’in Başkanı Juan Guaido’nun kendisini devlet başkanı ilan etmesinden sonra başlayan kriz sonrası Venezuela’da halkın oylarıyla seçilen Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya uluslararası arenada destek mesajları yağdı. Türkiye, Rusya, Çin ve İran’ın yanı sıra Meksika, Uruguay, Nikaragua, Küba, Bolivya gibi pek çok ülkeden de yasal devlet başkanı Maduro’ya destek mesajları geldi. ABD Başkanı Donald Trump’ın Guaido’yu Venezuela’nın Devlet Başkanı olarak tanıdığını duyurmasından sonra Trump’ın Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise Maduro’ya yönetimi bırakması konusunda çağrıda bulundu.

ERDOĞAN’DAN PUTİN’E KADAR DESTEK MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın destek mesajının ardından Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov da, Maduro’nun Venezuella’nın meşru başkanı olduğunu bir kez daha duyurdu. Peskov gazetecilere verdiği demeçte, "Venezuela’da iktidarın kullanılmaya çalışılmasının uluslararası hukuka aykırı olduğunu düşünüyoruz” dedi.

ÇİN VE İRAN’DA MADURO’NUN YANINDA OLDUĞUNU GÖSTERDİ

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hua Chunying ise, "Çin, diğer ülkelerin iç siyasi işlerine parazit olmama ilkesini koruyor. Venezuela da dış güçlerin parazitlerine karşı çıkıyor” ifadelerini kullanırken,

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da, “ABD, Venezuela’nın iç işlerine gayri meşru şekilde müdahale ediyor" denildi.

MEKSİKA VE URUGUAY’DAN DESTEK MESAJLARI

Meksika hükümeti sözcüsü Jess Ramrez ise, “Maduro’nun meşru olarak seçilen devlet başkanı olduğuna inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Uruguay’dan ise yaşananların çözümü için hukukun üstünlüğüne ve insan haklarına tam saygı göstererek yeni ve güvenilir bir müzakere süreci önerisi geldi.

“LATİN AMERİKA, ABD’NİN ARKA BAHÇESİ OLMAYACAK”

Nikaragua rejimi de, Nicols Maduro’ya dayanışma mesajı iletti. Küba Devlet Başkanı Miguel Daz-Canel da Twitter’dan, “Emperyalistlerin, Bolivarcı Devrim’i itibarsızlaştırmaya ve istikrarsızlaştırmaya çalışmalarına karşılık Maduro’yla destek ve dayanışma içindeyiz" dedi.

Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales de Twitter’dan, "Venezuela halkı ve kardeşimiz Nicols Maduro ile dayanışmaya devam edeceğiz. Emperyalizmin pençelerinin tekrar demokrasiyi geçirmesine izin vermeyeceğiz. Güney Amerika halklarının kendi kaderini tayinin etmesinin devamına yardım edeceğiz. Artık ABD’nin arka bahçesinde olmayacağız” ifadelerini kullandı.

GENELKURMAY BAŞKANI’NDAN MADURO’YA DESTEK

Venezuela Genel Kurmay Başkanı Manuel Bernal Martnez, kuvvet komutanlarıyla birlikte düzenlediği basın toplantısında, "Venezuela halkını kurumlara, demokrasiye, Anayasa’ya, Devlet Başkanı Maduro’ya karşı düzenlenen darbe konusunda uyarıyorum. Biz devlet başkanını halkının seçtiği demokratik bir ülkeyiz” ifadelerini kullandı.

MADURO’NUN BİR DİĞER DESTEKÇİSİ DE MARADONA

Maduro’ya bir destekte futbol efsanesi Diego Marado’dan geldi. Arjantinli efsane, “Bugün, hiç olmadığı kadar, Devlet Başkanı Nicols Maduro’nun yanındayız. Venezuela’yı halkın seçtiği başkan yönetecek" dedi.

ABD, KARAKAS’TAKİ PERSONELİNİ KISITLADI

Maduro’nun ülkeden ayrılmaları için 72 saat süre verdiği ABD delegasyonunun da hareketli saatler yaşadığı kaydedildi. ABD, başkent Karakas’taki ABD Büyükelçiliği personel hareketlerini kısıtladı. Vize randevularını iptal etti. ABD’den ülkede bulunan delegasyona, yalnızca güvenli kabul edilen mahallelere taşınmaları, çocuklarını okullara ve dışarı bırakmamaları yönünde direktif verildi.

POMPEO’DAN MADURO’YA ÇEKİLEM TAVSİYESİ

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, “Venezuela halkı, Nicols Maduro’nun felaket diktatörlüğü altında yeterince acı çekti. Maduro’dan Venezuela halkının iradesini yansıtan meşru bir lider (Guaido) lehine adım atmasını istiyoruz. ABD, Devlet Başkanı Guaido’yu geçici bir hükümetin kurulmasının yanı sıra özgür ve adil seçimlere hazırlanırken Venezuela liderliğinde destekliyor” ifadelerini kullandı.