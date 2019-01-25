Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke

ANKARA

Türkiye’de terör örgütü FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Türkiye’nin yanında durmayan ve darbenin başarısız olması üzerine yarım ağızla Ankara’ya destek mesajları veren Batı, bu sefer Venezuela’daki darbeci Juan Guaido’yı desteklediğini açıkladı.

Latin Amerika ülkelerinin rejimlerini belirlemede önemli rol oynayan ABD’nin hedefinde uzun bir süredir petrol zengini Venezuela bulunuyordu. Kolombiya, Brezilya, Paraguay ve Şili’de kendi çıkarlarına uygun isimleri ekonomik saldırı, iç karışıklık ve darbe girişimleri ile iktidara taşıyan ABD yönetimi, aynı senaryoyu bir süredir petrol zengini Venezuela’da da uygulamaya başlamıştı. Venezuela yönetimini ekonomik yönden yıpratan, karalama kampanyalarıyla ülkede belli grupları kışkırtan ABD; son olarak Devlet Başkanı Maduro’nun seçim zaferine rağmen ülkede kendisini fiili devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis’in Başkanı Juan Guaido’yu ülkenin meşru lideri olarak tanıdı. ABD’nin, diğer ülkelerden de “Guaido yönetimini tanıyın’ çağrısı üzerine dünya ikiye bölündü. ABD’nin çağrısına Kanada, Brezilya, Paraguay, Kolombiya, Peru, Ekvador, Costa Rika, Şili ve Arjantin destek verirken; Rusya, Türkiye, Çin, Bolivya, İran, Yunanistan, Küba ve Meksika ise Maduro’nun yanında yer aldı.

PUTİN: MÜDAHALE HUKUK İHLALİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile telefonda görüştü. Putin, “Venezuela’nın iç işlerine müdahale edilmesi, uluslararası hukukun ağır bir şekilde ihlalidir” dedi. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov da ABD’yi, Venezuela’ya yönelik bir askerî müdahale konusunda uyararak “Böyle bir adım felaket senaryosu olur. Venezuela bizim stratejik ortağımız” dedi.

AVRUPA SINIFTA KALDI

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, Guaido’ya destek verirken AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini “Venezuela’da anayasal düzene uygun bir şekilde, acilen güvenilir ve özgür seçimlerle sonuçlanacak siyasi bir süreç başlatılmalıdır” çağrısında bulundu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da “Mayıs 2018’de Maduro yasa dışı şekilde seçildi. Avrupa demokrasinin yeniden inşa edilmesini destekliyor” açıklamasını yaptı. İngiltere’den de “Siyasi kriz yeterince uzun sürdü. Şimdi bütün Venezuelalılar için barışçıl çözüme gidecek yolu bulma zamanı” açıklaması geldi. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass “Bütün tarafları ölçülü olmaya ve şiddetten kaçınmaya çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Davos’ta bulunan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ise Venezuela’daki bütün aktörlere tansiyonu düşürme, şiddeti ve gerginliği önleme çağrısında bulundu.

ABD: DİPLOMATLARIMIZI ÇEKMEYİZ

ABD Başkanı Donald Trump’ın Guaido’yu geçici devlet başkanı olarak tanımasının ardından Maduro, ülkesinin ABD ile tüm diplomatik ilişkilerini kestiğini açıkladı. Maduro, ABD’li diplomatların da ülkeyi 72 saat içinde terk etmelerini istedi. Ayrıca ABD’deki kendi diplomatlarını da geri çekme kararı aldı. Maduro’ya cevap veren ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo “ABD, Venezuela ile diplomatik ilişkilerini sürdürecek, bunu da geçici Başkan Guaido hükûmeti üzerinden sağlayacaktır. Maduro bu konuda yasal yetkili değil” dedi.

ORDU DARBECİLERE DESTEK VERMEDİ

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino, kendini “geçici devlet başkanı” ilan eden Guaido’nun başkanlığını ordunun kabul etmediğini açıkladı. Padrino “Umutsuzluk ve bağnazlık ulusun barışına saldırıyor. Ülkenin askerleri olarak ne anayasaya dayandırılarak ilan edilen geçici devlet başkanlığını ne de karanlık çıkarların gölgesine yerleştirilmiş bir devlet başkanını kabul etmiyoruz. Venezuela Silahlı Kuvvetleri anayasayı korur ve ulusal egemenliğin de kefilidir” dedi.

MADURO HALKI SOKAĞA ÇAĞIRDI

Maduro da ülkedeki darbe tehlikesi karşısında uyanık ve seferber olmaya çağırırken “Cesur ve savaşçı Venezuela halkını, bir yandan işlerine ve eğitimlerine devam ederken diğer yandan vatanın istikrarını müdafaa etmek için sokakta kalmaya ve seferber olmaya çağırıyorum” dedi. Hükûmet karşıtı protestolar sırasındaki çatışmalarda en az 16 kişinin öldüğü belirtiliyor.

ERDOĞAN'DAN MADURO'YA: DİK DUR, YANINDAYIZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, darbe girişimine maruz kalan Venezuela Devlet Başkanı Maduro’ya destek verdi. Malta Cumhurbaşkanı Marie-Louise Coleiro Preca ile ortak basın toplantısı düzenleyen Erdoğan, konuya ilişkin soruyu şöyle cevapladı: 15 Temmuz darbe girişiminde Maduro bizi hiç gecikmeden aramış, ardından da çıkıp gelmişti. Halbuki biz o ana kadar Maduro ile hiç tanışmıyorduk. Avrupa Birliği ise 15 Temmuz’dan sonra bizi aramadı. Aradan günler, haftalar geçtikten sonra sadece İngiltere aradı. Rusya’dan dönerken Maduro’yu aradım ve kendisine, bu noktada çok açık, net; ‘demokrasi noktasında antidemokratik girişimlere asla prim verme, dik dur’ dedim. Milli iradeye aykırı yollarla bazı yöntemlerin denenmesini doğru bulmuyorum ve şu anda yapılan da budur. Sandıktan çıkana saygı duyacaksınız. Sandıktan çıkana eğer saygı duymuyorsanız bunun adı demokrasi değildir. Dünyada demokrasi mücadelesi verenlerin ve sandıktan çıkanların yanında yer alınması gerekir. Madoru sandıktan çıkmıştır. Trump’ın bu tür açıklaması demokrasiye inanmış bir insan açısından beni de şok etti. Maduro inandığı yolda dik durur, devam ederse Venezuela halkının da desteklediği, sandıktan çıkardığı liderinin arkasında duracağına inanıyorum.