Brezilya’nın güneydoğusundaki Minas Gerais eyaletinde bir baraj çöktü. Brumadinho kasabasının sular altında kaldığı ve bölgedeki 200 kişiden haber alınamadığı bildirildi. Bölgede arama ve kurtarma çalışmaları başlatılırken, barajın çökmesine bir madencilik şirketi tarafından yürütülen çalışmanın yol açtığı iddia edildi.
Brezilya’da baraj çöktü: 200 kişiden haber alınamıyor
25.01.2019 - 23:01 | Son Güncelleme: 25.01.2019 - 23:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Brezilya’da bir barajın çökmesi sonucu bölgedeki yaklaşık 200 kişiden haber alınamadığı bildirildi.
Etiketler : Brezilya,
600342 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/600342.aspx
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