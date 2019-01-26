Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nicols Maduro rejimi, 1 milyar 200 milyon dolar değerindeki altınını çekilmeye çalıştı. İngiltere Merkez Bankası bunu reddetti. İngiliz hükümetinin Maduro rejimini gayrimeşru kabul etmesi ve Juan Guaid’yu devlet başkanı olarak görmesi üzerine kurum yöneticileri hesabı bloke etti.

8 MİLYAR DOLARLIK ALTIN REZERVİ VAR

Nicols Maduro rejimi, İngiltere Merkez Bankası’nda bulunan bir milyar dolar değerindeki altını çekmeyi denedi, ancak İngiliz hükümetinin, Venezuela’da devlet başkanı olarak Maduro’yu kabul etmemesi üzerine talep reddedildi.

Venezuela Merkez Bankası yetkilileri, ülkenin yurtdışındaki rezervlerinde bulunan 8 milyar dolar’ın bir parçası olan 1 miyar 200 milyon dolar tutarındaki altının ülkeye döndürülmesini talep etti. Ancak, fonlara erişim engellendi. İngiltere Merkez Bankası'nın kararı, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton dahil olmak üzere bazı ABD’li yetkililerin verdiği emirle durduruldu.