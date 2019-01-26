Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

IKBY Hükümeti, Irak'ın kuzeyinde Türk askerlerinin konuşlandığı üs bölgesine bugün gerçekleştiren saldırıya ilişkin yayımladığı yazılı açıklamada, "Saldırının arkasında provokatörler var ve cezalandırılacaklar." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, olay hakkında ilgili kurumlarla detaylı soruşturma yürütüleceği vurgulandı.

IKBY Hükümeti'nin provokatif olayda ölü ve yaralıların olmasından üzüntü duyduğu aktarılan açıklamada, ailelere başsağlığında bulunuldu.

Milli Savunma Bakanlığı da saldırıya ilişkin bugün yaptığı yazılı açıklamada, Irak'ın kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetlerine ait üs bölgesine PKK terör örgütü provokasyonu sonucu saldırı gerçekleştirildiği, kısmi araç ve malzeme hasarı meydana geldiği duyurmuştu