IKBY Hükümeti, Irak'ın kuzeyinde Türk askerlerinin konuşlandığı üs  bölgesine bugün gerçekleştiren saldırıya ilişkin yayımladığı yazılı açıklamada,  "Saldırının arkasında provokatörler var ve cezalandırılacaklar." ifadelerini  kullandı.

Açıklamada, olay hakkında ilgili kurumlarla detaylı soruşturma  yürütüleceği vurgulandı.

IKBY Hükümeti'nin provokatif olayda ölü ve yaralıların olmasından  üzüntü duyduğu aktarılan açıklamada, ailelere başsağlığında bulunuldu.

Milli Savunma Bakanlığı da saldırıya ilişkin bugün yaptığı yazılı  açıklamada, Irak'ın kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetlerine ait üs bölgesine PKK  terör örgütü provokasyonu sonucu saldırı gerçekleştirildiği, kısmi araç ve  malzeme hasarı meydana geldiği duyurmuştu