Louisiana'nın Ascension ve Livingston semtlerinde meydana gelen iki  ayrı silahlı saldırıda 5 kişi yaşamını yitirdi.

Livingston Şerifi Jason Ard, sosyal medyada yaptığı açıklamada, semtte  3 kişinin silahlı saldırı sonucu öldürüldüğünü belirtti.

Ancension Şerif Ofisinden yapılan açıklamada, bir karı-kocanın silahla  vurularak öldürüldüğü ve kurbanların 21 yaşındaki oğlunun ise cinayet zanlısı  olarak arandığı kaydedildi.

Ascencion Şerif Sözcüsü Allison Hudson da iki semtteki vakaların  birbiriyle bağlantılı olduğuna inandıklarını ve iki semt yetkililerinin  birbiriyle iş birliği içinde çalıştığını kaydetti.