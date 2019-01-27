Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Louisiana'nın Ascension ve Livingston semtlerinde meydana gelen iki ayrı silahlı saldırıda 5 kişi yaşamını yitirdi.

Livingston Şerifi Jason Ard, sosyal medyada yaptığı açıklamada, semtte 3 kişinin silahlı saldırı sonucu öldürüldüğünü belirtti.

Ancension Şerif Ofisinden yapılan açıklamada, bir karı-kocanın silahla vurularak öldürüldüğü ve kurbanların 21 yaşındaki oğlunun ise cinayet zanlısı olarak arandığı kaydedildi.

Ascencion Şerif Sözcüsü Allison Hudson da iki semtteki vakaların birbiriyle bağlantılı olduğuna inandıklarını ve iki semt yetkililerinin birbiriyle iş birliği içinde çalıştığını kaydetti.